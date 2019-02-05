В Виннице открыли мощный завод по производству солнечных панелей

Фото Андрея Зинченко

Компания Kness Group открыла в Виннице завод по производству солнечных панелей.

Об этом сообщает "Громадське".

Как отмечается, за год там могут изготавливать солнечных панелей общей мощностью 200 мегаватт. Это первый завод такой мощности в Украине.

К примеру, мощности первой очереди предприятия (200 мегаватт) хватило бы, чтобы ежегодно обеспечивать электроэнергией 150 тысяч квартир, отмечают на производстве.

Открыла предприятие компания Kness Group. Компания планирует продавать свои панели как промышленным, так и бытовым пользователям. Сейчас на заводе работают 120 человек.

"Завод начнет работать с 15 февраля, сейчас мы производим тестовые линейки. Мы обучили одну смену работников, в будущем завод будет работать круглосуточно, в три смены. Мы планируем этого добиться уже через несколько месяцев", - сообщил директор завода Kness PV Олег Довбощук.

Сейчас на территории области солнечные электростанции генерируют более 250 МВт, рассказал председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий. В этом году планируют запустить производство еще 60 МВт.

KNESS - это украинская группа компаний, которая разрабатывает технологии и реализует проекты традиционной и возобновляемой энергетики.

Напомним, весной 2018 года Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций, которые будут располагаться в Винницкой области.

Напомним, за последние три года в Украине более 3 тысяч частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт.

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