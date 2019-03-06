10 европейских банков подозреваются в "отмывании" российских денег

В отмывании российских денег подозреваются десять крупных европейских банков.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "Лига.Финансы".

Уточняется, что большая часть информации о возможном участии этих банков "всплыла" после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP.

Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.

Кто попал в "черный" список

В перечень банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, попали: крупнейший банк Danske Bank, шведский Swedbank, норвежский Nordea Bank, нидерландский ING Groep, немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank International, нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank, женевский Credit Agricole и подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из 230 миллиардов долларов, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.

OCCRP — объединение СМИ и репортеров, занимающихся журналистскими расследованиями коррупции и организованной преступности в различных регионах мира, основанное в 2007 году. За расследование "Панамского архива" журналисты объединения были отмечены Пулитцеровской премией.

Напомним, что во вторник акции Raiffeisen Bank International резко снизились после того, как сайт Addendum.org сообщил, что инвестфонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление с обвинениями в отмывании денег против банка.