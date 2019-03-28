Акционеры "Укрнафты" одобрили покупку "Нафтогазом" спорного газа

Акционеры "Укрнафты" предоставили согласие на продажу НАК "Нафтогаз Украины" 4 миллиардов кубометров газа, из которых 2 миллиарда кубометров это спорный газ, добытый в 2006 году, и еще 2 миллиарда кубометров газа, который "Укрнафта" добудет в будущем.

Об этом сообщает enkorr.

Утром Кабинет Министров обнародовал распоряжение №176 от 27 марта 2019 г., которым обязал "Нафтогаз" согласовывать с правительством любые сделки по отчуждению или приобретению активов "Укрнафты".

По словам собеседника enkorr, присутствовавшего на собрании, распоряжение правительства на собрании не обсуждалось и за покупку "Нафтогазом" газа у "Укрнафты" проголосовали и представители "Нафтогаза", и представители группы "Приват". Было ли это решение согласовано с правительством, пока неизвестно

Ранее "Нафтогаз" объяснял, что хочет заплатить "Укрнафте" 35–40 млрд грн за газ для того, чтобы она имела деньги для погашения ее налогового долга, который превышает 32 млрд грн (с учетом пени и штрафов).

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" намерена выкупить у ПАО "Укрнафта" 4 млрд куб. м природного газа за компенсацию, которую компания должна получить от государства в рамках возложенных на нее специальных обязательств на рынке газа (PSO).

Покупка спорного газа не была документально оформлена, а сам газ, по утверждению "Нафтогаза", был использован для нужд населения. Его цену определили "по формуле импортного паритета". "Укрнафта" предпринимает попытки взыскать с "Нафтогаза" этот объем на основании решения украинского суда от 2014 г.