"Нафтогаз" может заплатить "Укрнафте" за спорный газ как за импортный

На внеочередное собрание акционеров "Укрнафты" 28 марта вынесен вопрос о согласовании договоров покупки "Нафтогазом" у "Укрнафты" 4,062 миллиардов кубометров природного газа по цене, определенной "по формуле импортного паритета".

Об этом сообщает enkorr.

Часть этого газа в объеме 2,062 млрд кубометров — это спорный газ, который был добыт "Укрнафтой" в 2006 г. Его покупка не была документально оформлена, а сам газ, по утверждению "Нафтогаза", использован для нужд населения.

На данный момент "Укрнафта" предпринимает попытки взыскать с "Нафтогаза" этот объем на основании решения украинского суда от 2014 г.

Остальные 2 млрд кубометров — это газ текущей и будущей добычи "Укрнафты".

Средняя таможенная цена импортного газа в январе 2019 г., по данным Минэкономразвития, составляла 317,95 долларов/тыс. кубометров (без НДС). По этой цене стоимость 4,062 млрд кубометров газа может составить 1,29 млрд долларов или 34,9 млрд грн по сегодняшнему курсу.

Спор вокруг природного газа между "Укрнафтой" и "Нафтогазом" длится с 2005 г. С того момента добывающая компания отказывалась оформлять продажу газа "Нафтогазу", считая цену заниженной. Этот газ направлялся "Нафтогазом" для нужд населения.

Всего с 2006 по 2010 г. неоформленными остались 10,1 млрд кубометров газа. "Нафтогаз" признавал свой долг перед "Укрнафтой" в 3,75 млрд грн, то есть по ценам газа, устанавливаемым тогда НКРЭ. Группа "Приват" настаивает на стоимости газа по текущим рыночным ценам.

В 2015 г. "Приват" подал иск в Стокгольмский арбитраж, требуя от государства Украина компенсации 5,4 млрд долларов. Слушания по этому делу запланированы на апрель 2019 г.