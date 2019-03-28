Официальный курс: гривня продолжает дешеветь
Четверг, 28 марта 2019, 09:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 28 марта на уровне 27,08 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,50 гривни (на 27 марта – 30,46 гривни).
Напоминаем:
27 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.
27 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,13 гривни за доллар.
Экономическая правда
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