Гривня снижается: курс на межбанке, наличном, "черном" рынке
27 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,06 - 27,09 гривни;
Евро - 30,50 - 30,53 гривни;
Российский рубль - 0,4171 - 0,4177 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 13:15 котировки гривни к доллару составляли 26,91 - 27,16 гривни. Евро покупают по 30,30 гривни, продают по 30,74 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,05 - 27,09 гривни, евро - 30,57 - 30,66 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 27 марта на уровне 26,98 гривни.
26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,98 гривни за доллар.
Экономическая правда
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