Гривня снижается: курс на межбанке, наличном, "черном" рынке

27 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,06 - 27,09 гривни;

Евро - 30,50 - 30,53 гривни;

Российский рубль - 0,4171 - 0,4177 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 13:15 котировки гривни к доллару составляли 26,91 - 27,16 гривни. Евро покупают по 30,30 гривни, продают по 30,74 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,05 - 27,09 гривни, евро - 30,57 - 30,66 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 27 марта на уровне 26,98 гривни.

26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,98 гривни за доллар.

Экономическая правда