Гривня на межбанке упала еще ниже

27 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,11 - 27,13 гривни;

Евро - 30,50 - 30,53 гривни;

Российский рубль - 0,4176 - 0,4182 гривни.

Напоминаем:

27 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 27 березня на рівні 26,98 гривні.

Экономическая правда