Гривня на межбанке упала еще ниже
Среда, 27 марта 2019, 17:40
27 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,13 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,11 - 27,13 гривни;
Евро - 30,50 - 30,53 гривни;
Российский рубль - 0,4176 - 0,4182 гривни.
Напоминаем:
27 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 27 березня на рівні 26,98 гривні.
Экономическая правда
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