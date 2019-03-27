Впервые за многие годы промышленность будет покупать газ дешевле, чем население

Ценовые предложения на газ для промышленных потребителей в апреле будут составлять от 5990 гривен за 1 тысячу кубометров, что на 245,5 гривни ниже актуальной цены газа для населения.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

По данным компании, при условии осуществления предоплаты, отсутствия долгов перед НАК и покупки больших объемов (более 50 тыс. кубометров), промышленный потребитель сможет приобрести газ по цене 5990 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС и транспортировки).

При условии покупки небольших объемов газа и оплаты в течение или после периода поставки топлива, цена для промышленного клиента равна 6233 грн за 1 тыс. кубометров (без НДС и транспортировки). Это на 23,6% меньше мартовской цены на условиях оплаты в течение или после периода поставки.

Цена на газ для населения устанавливается Кабинетом Министров и, без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов, равна 6235,5 грн за 1 тыс. кубометров.

Рекомендуем почитать: Газ дешевеет: возможно ли снизить тарифы

Напоминаем:

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о снижении в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабмина PSO.

По расчетам главы правления НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит по 8550 грн/тыс. куб. м.

В этой связи Коболев предложил Кабинету министров отменить режим спецобязательств и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками.

Премьер-министр Владимир Гройсман не одобрил предложение НАК "Нафтогаз Украины" об отмене специальных обязательств по продаже газа населению и теплокоммунэнерго, возложенных на НАК.

Экономическая правда