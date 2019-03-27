СБУ расследует двойную переплату на заводе "Укроборонпрома"

Служба безопасности в Волынской области с ноября 2018 расследует переплату государственным предприятием "Луцкий ремонтный завод "Мотор" за авиационные детали.

Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает проект "Марлин".

По версии следствия, завод "Мотор" в конца 2017 года приобрел подшипники марки "85-1126928Р1 ЕТУ100/12 по цене 106 тыс. грн за штуку на общую сумму 1,6 млн грн.

Однако результат анализа ценовых предложений установил, что цены, по которым приобретены указанные подшипники, превышающим рыночные более чем в два раза.

Для сравнения, частная фирма ООО "ЕПК Украины" продала авиационные подшипники на ПАО "Мотор Сич" по цене 41,8 тыс. грн за штуку.

В января 2019 года на Луцком заводе СБУ провело обыски, в ходе которых были изъяты документы по закупке указанных подшипников.

В прошлом месяце суд разрешил следователям провести ряд товароведческих экспертиз, в результе которых должны определить реальную стоимость авиадеталей.

ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор" входит в концерн "Укроборонпром".

Напомним:

Как сообщалось ранее, полиция расследует продажу авиаприборов из Украины через россиян в Беларусь.

Также вокруг столичного военного предприятия "Завод "Маяк", входящего в структуру "Укроборонпрома", реализуют схему по умышленному доведению его до неплатежеспособности и дальнейшего присвоению недвижимого имущества. Полиция ищет виновных.

Читайте больше о проблемах в концерне в нашем материале: "Аудиторам на заметку: 5 проблем в концерне "Укроборонпром".