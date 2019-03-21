Полиция расследует продажу авиаприборов из Украины через россиян в Беларусь более чем на 80 тысяч долларов в течение последних двух лет.

Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает проект "Марлин".

"В феврале Печерский районный суд Киева разрешил следователям Главного следственного управления Национальной полиции Украины получить контракты ОАО "Научно-технический комплекс "Электронприбор" с ООО "Оршанский авиаремонтный завод" (Республика Беларусь) и ООО "Олникс" (Российская Федерация) за 2014-2018 годы и другие документы, касающиеся экспорта авиаприборов из Украины", — отмечается в сообщении.

Версия следователей

По версии следователей, должностные лица ОАО "НТК "Электронприбор" вступили в сговор с пока неустановленными лицами и в течение 2016-2018 годов незаконно импортировали в Беларусь два бортовых аварийно-эксплуатационных регистратора летной информации БУР-4-1-07.

Оборудование изготовили на "Электронприбор". Стоимость каждого составила 41,2 тыс. долларов.

Регистраторы подходят для использования как в гражданской, так и в военной авиации.

Что произошло

В ноябре прошлого года правоохранители получили информацию от Министерства внутренних дел и Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

В этой информации отмечалось, что два комплекта бортовых регистраторов официально импортируются на территорию Беларуси от российской частной фирмы ООО "Олникс".

Впоследствии технику поставили на ОАО "Оршанский авиаремонтный завод".

В ГФС Украины в свою очередь сообщили, что фактов таможенного оформления этих бортовых регистраторов не обнаружено.

В ходатайстве следователей указано, что при входном контроле военным представительством Министерства обороны Беларуси выявлено несоответствие сопроводительных документов.

На запрос белорусской стороны военное представительство Министерства обороны Украины ответило, что контроль качества регистраторов ими не осуществлялся.

В связи с этим "Оршанский авиаремонтный завод" вернул Авиаприбор "Олниксу".

Также суд удовлетворил ходатайство о доступе к корреспонденции госконцерна "Укроборонпром", которая касается вывоза бортовых регистраторов.

Напомним, "Оршанский авиаремонтный завод", 60% акций которого принадлежало украинскому предприятию "Мотор Сич", летом 2018 года национализировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Причиной стало невыполнение плана инвестиций украинской стороной.

"НТК "Электронприбор" специализируется на производстве бортовой системы контроля для военной и гражданской авиации. Это государственное предприятие, контроль над которым осуществляет Фонд госимущества Украины.

Предприятие включено в правительственный перечень госимущества, которое должно быть приватизированно до 2020 года.

Напомним:

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Экономическая правда