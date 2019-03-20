Цеха производителя миномета "Молот" заняла частная фирма. Полиция ищет виновных

Вокруг столичного военного предприятия "Завод "Маяк", входящего в структуру концерна "Укроборонпром", реализуют схему по умышленному доведению его до неплатежеспособности и дальнейшего присвоения недвижимого имущества.

Об этом говорится в материалах досудебного расследования полиции Оболонского района Киева, сообщает проект "Марлин".

22-23 августа прошлого года частная фирма "Агат" при поддержке неустановленных лиц взяла под контроль производственные помещения "Завод" Маяк" и организовала собственные посты охраны.

21 августа, то есть за день до физического занятия цехов, Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции в хозяйственном деле "Агат" против Завода "Маяк" постановил об описании и аресте имущества завода из-за долгов, которое было передано на хранение именно компании "Агат".

В 2018 году долг государственного завода "Маяк" в сумме 118,3 млн грн перед ликвидированным Всеукраинским банком развития, принадлежавшим Александру Януковичу, Фонд гарантирования вкладов физлиц продал частной фирме "Агат" в 5 раз дешевле - за 21,1 млн грн.

Еще одним из фактов незаконного отчуждения имущества государственного предприятия является завладение кипрской компанией Westdom Holdings Limited доли в 15% уставного капитала компании "Маяк-Вестдом", ранее принадлежавшей "Заводу "Маяк", а также попытка завладения долей в 35%, что также принадлежит заводу "Маяк".

В результате незаконного присвоения доли в 15% уставного капитала, Завод "Маяк" фактически потерял контроль над деятельностью "Маяк-Вестдом", что привело к несения убытков на сумму свыше 1,6 млн грн.

Ранее проект "Марлин" сообщал о том, что аренда помещений у фирмы "Маяк-Вестдом" для размещения офисов государственного завода при наличии собственных помещений привело к увеличению расходов "Маяка" на сумму 7 млн ​​гривен.

Именно "Маяк-Вестдорм" владеет помещениями площадью 17,5, м², над которыми потерял контроль Завод "Маяк".

ООО "Агат" зарегистрировано по одному адресу с "Маяком". Среди соучредителей "Агата" частная фирма "Маяк-Кап" - производитель одноразовой посуды, который также находится по адресу "Маяка".

По данным редакции "Наші гроші", владелец "Маяк-Кап" Сергей Семовоник является бизнес-партнером Марии Перегудовой. Ее родственник Александр Перегудов еще с девяностых годов руководил заводом "Маяк" и только в январе ушел на пенсию.

Также Семовоник в течение 2014-2015 годов был на общественных началах помощником народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Михаила Гвоздева, пока тот не возглавил государственное предприятие "Антонов".

Впоследствии Гвоздев стал главой совета директоров "Украинской авиастроительной корпорации", куда, в частности, вошел завод "Маяк".

По данным YouControl, Завод "Маяк" имеет почти 45 млн налогового долга.

Завод "Маяк" входит в концерн "Укроборонпром" и известен тем, что производит минометы "Молот", которые регулярно взрываются на полигонах.

Недавно стало известно, что при изготовлении минометов "Молот" установлены дефекты и миллионные убытки.

Экономическая правда