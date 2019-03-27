МХП уволил главного агронома из-за финансовых махинаций

Главный агроном агроиндустриального холдинга "Мироновский Хлебопродукт" Алексей Сергиенко уволен с должности из-за финансовых махинаций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Алексей Сергиенко был уличен в неправомерных действиях, повлекших финансовые и репутационные убытки компании. Много лет, работая в компании, Алексей Сергиенко имел авторитет высококвалифицированного специалиста и мог лоббировать интересы контрагентов, применяя для этого различные схемы и получая от этого финансовую выгоду", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что проверка на полиграфе не опровергла подозрения относительно Сергиенко в злоупотреблении служебным положением, а, наоборот, подтвердила их.

"Потому он был уволен с должности главного агронома 26 марта 2019 года", — прокомментировали в МХП.

В компании сообщили, что из-за непрофессиональных действий Сергиенко МХП также нанесен репутационный ущерб на рынке, поскольку доступ компаний-поставщиков к участию в тендерах искусственно ограничивался.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Напомним:

В 2018 году наибольшую помощь от государства получили фирмы, связанные с миллиардером Юрием Косюком – около 970 миллионов гривень.

Всего на всех аграриев в прошлом году, по данным Минагрополитики, распределили около 4 миллиардов гривень. Компании, связанные с Косюком, получили четверть от этой суммы.

Юрий Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП. Издание "Новое время" оценило его состояние в 908 млн долларов, с этим показателем Косюк занял 8 место в списке 100 самых богатых украинцев.

Предприятие Косюка "Винницкая птицефабрика" 1 ноября получило 618 миллионов гривень бюджетных дотаций, а всего за год – 812 миллионов гривень.

Ранее агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" с целью повышения продуктивности труда ввел мониторинг эмоций сотрудников.