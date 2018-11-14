В МХП будут мониторить эмоции сотрудников

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" с целью повышения продуктивности труда ввел мониторинг эмоций сотрудников.

Об этом сообщил глава правления компании Юрий Косюк на V форуме "Дирижеры изменений", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы мониторим эмоции. Все находятся под камерами… По 70 пунктам откалибровываем эмоции. Смотрим за счастливыми и несчастными", – сказал Косюк.

Он отметил, что исследования доказали, что счастливые люди более высокопродуктивны.

По его словам, с несчастными плотно работают психологи и сотрудники HR, пытаясь что-то предложить этим людям, для исправления ситуации, но в случае отсутствия изменений этих людей заменяют.

Косюк привел два примера такого подхода. В первом камера в течение полугода показала, что работающий на достаточно высокой позиции сотрудник толстеет, что, по словам главы правления, как правило, связано с ленью.

В общении этот сотрудник признался, что счастье для него – "поесть и все", а, значит, он демотивирован и занимает позицию, на которой другой человек может добиться гораздо большего.

Другого сотрудника, который занимал свою позицию около 6-7 лет, перевели на другую позицию, где он стал "летать", а его бывшие подчиненные, которых он мог "отравить", также воспряли духом.

"Извините за такие экспериментики. Но проверьте на себе, (что это работает)", – подчеркнул глава правления МХП.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Экономическая правда