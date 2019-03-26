Гривня на межбанке удерживает позиции
Вторник, 26 марта 2019, 18:05
26 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,98 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,95 - 26,98 гривни;
Евро - 30,44 - 30,48 гривни;
Российский рубль - 0,4189 - 0,4196 гривни.
Напоминаем:
26 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,88 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 8 копійок, встановивши його на 26 березня на рівні 26,88 гривні.
Экономическая правда
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