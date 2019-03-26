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Гривня продовжує зміцнюватися

Вівторок, 26 березня 2019, 08:42
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 8 копійок, встановивши його на 26 березня на рівні 26,88 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,45 гривні (на 25 березня – 30,47 гривні).

Нагадуємо:

25 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 – 26,97 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 30 копійок, встановивши його на 25 березня на рівні 26,96 гривні.

Економічна правда

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