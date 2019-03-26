Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
26 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,88 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,99 - 27,02 гривні;
Євро - 30,52 - 30,55 гривні;
Російський рубль - 0,4191 - 0,4197 гривні.
На готівковому ринку станом на 11:15 котирування гривні до долара становили 26,85 - 27,10 гривні. Євро купують за 30,33 гривні, продають за 30,37 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,99 - 27,06 гривні, євро - 30,57 - 30,68 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 8 копійок, встановивши його на 26 березня на рівні 26,88 гривні.
25 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 – 26,97 гривні за долар.
Економічна правда
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