Wizz Air начнет летать из Киева в Лейпциг
Лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия).
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Сегодня мы рады поделиться с нашими украинскими пассажирами хорошими новостями и объявить об открытии нового рейса, который соединит столицу Украины с немецким городом Лейпциг и станет 29-м маршрутом WIZZ из Киева", – отмечается в сообщении.
Рейсы по новому маршруту начнут выполнять с 5 июля.
Полеты будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.
Цены на билеты стартуют от 19.99 евро/609 грн в одну сторону.
С учетом нового маршрута Киев-Лейпциг, Wizz Air на даный момент предлагает перелеты из Украины по 45 направлениям в 13 стран.
За первые три месяца 2019 года Wizz Air перевезла около 450 тыс. пассажиров на своих рейсах в/из Украины. Это составляет более 80% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в компании.
Напомним:
Ранее сообщалось, что лоукост-авиакомпания Ryanair начнет выполнять полеты из Одессы и Харькова в польский Краков уже в июне 2019 года.
В первые дни марта Wizz Air запустил новые рейсы из Украины в Германию, Данию и Латвию.
Экономическая правда
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