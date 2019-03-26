Wizz Air начнет летать из Киева в Лейпциг

Лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня мы рады поделиться с нашими украинскими пассажирами хорошими новостями и объявить об открытии нового рейса, который соединит столицу Украины с немецким городом Лейпциг и станет 29-м маршрутом WIZZ из Киева", – отмечается в сообщении.

Рейсы по новому маршруту начнут выполнять с 5 июля.

Полеты будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Цены на билеты стартуют от 19.99 евро/609 грн в одну сторону.

С учетом нового маршрута Киев-Лейпциг, Wizz Air на даный момент предлагает перелеты из Украины по 45 направлениям в 13 стран.

За первые три месяца 2019 года Wizz Air перевезла около 450 тыс. пассажиров на своих рейсах в/из Украины. Это составляет более 80% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в компании.

Напомним:

Ранее сообщалось, что лоукост-авиакомпания Ryanair начнет выполнять полеты из Одессы и Харькова в польский Краков уже в июне 2019 года.

В первые дни марта Wizz Air запустил новые рейсы из Украины в Германию, Данию и Латвию.

Экономическая правда