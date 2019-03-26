Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова уже в июне

Лоукост—авикомпания Ryanair начнет выполнять полеты из Одессы и Харькова в польский Краков уже в июне 2019 года.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает avianews.com.

Ryanair будет выполнять рейсы как минимум по двум маршрутам — с 16 июня в Краков с частотой два раза в неделю с вылетами из Одессы по средам в 13:05, по воскресеньям — в 12:45.

С 27 октября Ryanair запустит рейсы Одесса-Вроцлав с вылетами в 19:40 по вторникам и субботам.

Также в системе бронирования появились рейсы Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам.

Оба маршрута обозначены как такие, которые будут выполняться польской дочкой Ryanair — Ryanair Sun.

Помимо этого, с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков-Вильнюс с вылетом из Харькова по средам в 9:25 и по воскресеньям в 9:10.

26 марта в 14:30 Ryanair проведет пресс-конференцию в Харькове, на которой может быть объявлен запуск и других маршрутов из Украины.

С полным перечнем рейсов Ryanair из Украины можно ознакомиться по ссылке: Куда полетит Ryanair: список маршрутов

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Напоминаем:

Харьков и Одесса станут третьим и четвертым украинскими городами в маршрутной сети Ryanair.

Сейчас ирландский лоукостер летает из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова.

В настоящее время крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком в Харькове является Wizz Air. Авиакомпания выполняет из города полеты в Вену, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.