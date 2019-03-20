Apple представила обновленные наушники AirPods
Корпорация Apple презентовала новую модель беспроводных наушников AirPods.
Об этом говорится на сайте компании.
"Увеличенное время работы в режиме телефонного разговора. Активация Siri с помощью голоса. Новый футляр с возможностью беспроводной зарядки. Всё это AirPods — уникальные беспроводные наушники", — заявили в Apple.
AirPods, как обещают в компании, смогут работать до пяти часов подряд и более 24 часов с подзарядкой через футляр.
В Apple добавили, что эта модель "подойдет ко всем вашим устройствам". Наушники AirPods мгновенно устанавливают соединение с iPhone и Apple Watch.
"Поэтому, когда вы переключаетесь с одного устройства на другое, смена источника звука происходит моментально", — пояснили в компании.
Обновления были сделаны благодаря новому чипу H1, разработанному специально для наушников. Это позволило сделать беспроводное соединение с устройствами более стабильными и ускорить передачу данных.
Напомним, 19 марта компания представила обновленную линейку компьютеров iMac.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua