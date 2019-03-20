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Apple представила обновленные наушники AirPods

Среда, 20 марта 2019, 16:23
 

Корпорация Apple презентовала новую модель беспроводных наушников AirPods.

Об этом говорится на сайте компании.

"Увеличенное время работы в режиме телефонного разговора. Активация Siri с помощью голоса. Новый футляр с возможностью беспроводной зарядки. Всё это AirPods — уникальные беспроводные наушники", — заявили в Apple.

AirPods, как обещают в компании, смогут работать до пяти часов подряд и более 24 часов с подзарядкой через футляр.

В Apple добавили, что эта модель "подойдет ко всем вашим устройствам". Наушники AirPods мгновенно устанавливают соединение с iPhone и Apple Watch.

"Поэтому, когда вы переключаетесь с одного устройства на другое, смена источника звука происходит моментально", — пояснили в компании. 

Обновления были сделаны благодаря новому чипу H1, разработанному специально для наушников. Это позволило сделать беспроводное соединение с устройствами более стабильными и ускорить передачу данных.

Напомним, 19 марта компания представила обновленную линейку компьютеров iMac.

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Apple технології

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