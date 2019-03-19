Apple представила обновленный iMac

Компания Apple представила обновленную линейку компьютеров iMac.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Главное изменение - iMac оснащены процессорами Intel Core восьмого и девятого поколения.

"Благодаря новым CPU, моноблоки станут мощнее, а также впервые получат 8-ядерную конфигурацию", - отмечается в пресс-релизе.

iMac с диагональю 21,5 дюйма получил 4K-экран, процессор 8-го поколения, конфигурацию до 6 ядер. Производительность моноблока вырастет на 60%.

iMac с диагональю 27 дюймов получил 5K-экран, процессор 9-го поколения, конфигурацию до 8 ядер. Его производительность вырастет на 240%.

Дисплеи компьютеров обладают способностью воспроизводить 1 млрд цветов.

Новые iMac оснащены графическими ускорителями серии Radeon Vega Pro, что даст прирост производительности на 50%—80%.

"Новая графическая подсистема идеально подойдёт для профессиональных пользователей, занимающихся созданием 3D контента, редактированием видео со сложными эффектами или созданием контента для игр в высоком разрешении", - говорится в сообщении.

Устройства оснащены высокоскоростным накопителем Fusion Drive. Также есть конфигурации с SSD-накопителем емкостью до 2 ТБ.

Новые моноблоки уже доступны для заказа на официальном сайте. Стоимость iMac 21,5″ в базовой конфигурации — от 1099 долларов, iMac 21,5″ с 4K-экраном — от 1299 долларов.

Стоимость iMac 27″ с 5K-экраном — от 1799 долларов.

Топовая конфигурация с 8-ядерным процессором Core i9, 64 ГБ ОЗУ, SSD ёмкостью 2 ТБ и самой производительной видеокартой Radeon Pro Vega 48 с 8 ГБ памяти, оценивается в 5,2 тысячи долларов.

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Днем ранее Apple представила новые модели планшетов - iPad Air и iPad Mini.

Экономическая правда