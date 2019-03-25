ОПЗ отсудил у налоговиков 490 миллионов

"Одесский припортовый завод" выиграл в апелляционном суде дело против Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы о переплате налога на прибыль на сумму 489,79 миллиона гривень.

Об этом сообщил заместитель гендиректора завода Николай Щуриков в Facebook.

"Наконец мы получили решение апелляционной инстанции о взыскании в пользу ОПЗ с налоговой 489,79 млн грн переплаты налога на прибыль. Впереди еще путь до фактического получения этих денег, которые стабилизировали работу нашего завода", – написал Щуриков.

Пятый апелляционный административный суд оставил без удовлетворения жалобу Одесского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС на решение суда первой инстанции, который по иску ОПЗ признал противоправной бездеятельность управления относительно возвращения заводу 489,7 млн грн переплаты налога на прибыль.

ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года.

Запуск ОПЗ был запланирован на 1 февраля, но его отложили.

Власти рассматривают несколько механизмов для запуска бесперебойной работы ПАО "Одесский припортовый завод".

Экономическая правда