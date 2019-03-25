НБУ не спешит снижать учетную ставку: итоги дискуссии

Большинство членов Комитета монетарной политики Национального банка выступили за необходимость сохранения уровня учетной ставки.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Таковы итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политики в отношении уровня учетной ставки. На дискуссии присутствовали 8 из 10 членов Комитета.

"Во время дискуссии 6 членов КМП выступили за необходимость сохранения учетной ставки неизменной (18%), 2 члена КМП высказались в пользу снижения учетной ставки: один из них на 0,5 п.п. (до 17,5%), второй - на 1 п.п. (до 17%)", - сообщает НБУ.

6 членов Комитета отметили, что смягчение монетарной политики пока преждевременно, однако к его рассмотрению необходимо вернуться на следующих заседаниях.

Напоминаем:

14 марта правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых.

6 сентября 2018 года Национальный банк поднял учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 18% и с тех пор не менял.

12 июля правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% с 17%.

Последний раз НБУ понижал размер учетной ставки 25 мая 2017 года - с 13% до 12,5%.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

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Экономическая правда