Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

25 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,87 - 26,90 гривни;

Евро - 30,41 - 30,79 гривни;

Российский рубль - 0,4170 - 0,4179 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:30 котировки гривни к доллару составляли 26,82 - 27,09 гривни. Евро покупают по 30,28 гривни, продают по 30,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,96 - 27,13 гривни, евро - 30,56 - 30,64 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек, установив его на 25 марта на уровне 26,96 гривни.

22 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,91 гривни за доллар.

Экономическая правда