Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
25 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,90 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,87 - 26,90 гривни;
Евро - 30,41 - 30,79 гривни;
Российский рубль - 0,4170 - 0,4179 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:30 котировки гривни к доллару составляли 26,82 - 27,09 гривни. Евро покупают по 30,28 гривни, продают по 30,79 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,96 - 27,13 гривни, евро - 30,56 - 30,64 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек, установив его на 25 марта на уровне 26,96 гривни.
22 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,91 гривни за доллар.
Экономическая правда
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