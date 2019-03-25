Все разделы
Укр / Рус

Гривня существенно укрепилась к доллару и евро

Понедельник, 25 марта 2019, 09:55
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек, установив его на 25 марта на уровне 26,96 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,47 гривни (на 22 марта - 31,03 гривни).

Напоминаем:

22 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,91 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 21 марта на уровне 27,25 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на межбанке снова выше отметки 27 за доллар 22 марта 2019, 18:05
Курс валют: гривня снова снизилась 22 марта 2019, 09:00
Гривня на межбанке укрепляется после долгого падения 21 марта 2019, 17:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте