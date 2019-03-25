Гривня существенно укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 копеек, установив его на 25 марта на уровне 26,96 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,47 гривни (на 22 марта - 31,03 гривни).

Напоминаем:

22 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,88 - 26,91 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 21 марта на уровне 27,25 гривни.

Экономическая правда