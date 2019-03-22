На активы банка Курченко все же нашелся покупатель

ООО "Финансовая компания "Депт Финанс" победила в аукционе "ProZorro.Продажи" по покупке пула активов находящегося в стадии ликвидации Брокбизнесбанка, предложив за них 15,682 миллиона гривень.

Об этом сообщается на сайте "ProZorro.Продажи".

Лот был выставлен на аукцион по начальной цене 256,943 млн грн.

Пул активов состоит из прав требования и иных имущественных прав по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, основных средств, недвижимого имущества, автотранспорта, векселя и имущественных прав, вытекающих из векселей, дебиторской задолженности, и имущественных прав по дебиторской задолженности.

Лот был собран по принципу "один банк – один пул". Сначала активы выставлялись на индивидуальных торгах в системе ProZorro.Продажи (большинство – неоднократно), но не были выкуплены. Впоследствии эти активы не были приобретены в составе пулов, сформированных по видам активов (кредиты юридических лиц, кредиты физических лиц, недвижимость, основные средства).

Ликвидация Брокбизнесбанка началась в июне 2014 года. ФГВФЛ планирует ее завершить в 2019 году.

В 2018 году ФГВФЛ подал иск к бывшим акционерам и топ-менеджерам Брокбизнесбанка на 8,9 млрд грн.

Напомним, Антимонопольный комитет наложил штраф в 15 миллионов гривень на беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность должностных лиц "Брокбизнесбанка" к "отмыванию" средств на сумму свыше 50 миллионов гривень.