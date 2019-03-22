Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп

Украинский банк впервые в истории финансового рынка Украины провел со своим клиентом операцию валютного свопа в формате гривня-доллар.

Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook.

Операция была проведена 21 марта. Первая тестовая трансакция была проведена банком с компанией, которая является одним из крупнейших украинских экспортеров аграрной продукции.

Своп - обмен валютами с обязательством обратного обмена через определенное время.

"В рамках валютной либерализации Национальный банк предоставил возможность украинскому бизнесу использовать такие инструменты минимизации собственных валютных рисков и управления ликвидностью в разных валютах, как форварды и свопы. Это цивилизованная мировая практика и приобщение к ней украинских предприятий является, безусловно, позитивным сигналом для экономики", - отметил заместитель Председателя Национального банка Олег Чурий.

Операция стала возможной благодаря действию новой валютной либерализации.

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Напомним, в декабре-2018 Смолий объяснил, зачем Украине своп с Китаем на 15 миллиардов юаней.