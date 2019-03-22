Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп
Украинский банк впервые в истории финансового рынка Украины провел со своим клиентом операцию валютного свопа в формате гривня-доллар.
Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook.
Операция была проведена 21 марта. Первая тестовая трансакция была проведена банком с компанией, которая является одним из крупнейших украинских экспортеров аграрной продукции.
Своп - обмен валютами с обязательством обратного обмена через определенное время.
"В рамках валютной либерализации Национальный банк предоставил возможность украинскому бизнесу использовать такие инструменты минимизации собственных валютных рисков и управления ликвидностью в разных валютах, как форварды и свопы. Это цивилизованная мировая практика и приобщение к ней украинских предприятий является, безусловно, позитивным сигналом для экономики", - отметил заместитель Председателя Национального банка Олег Чурий.
Операция стала возможной благодаря действию новой валютной либерализации.
Читайте также: Новый закон о валюте: что меняется для населения и бизнеса
Напомним, в декабре-2018 Смолий объяснил, зачем Украине своп с Китаем на 15 миллиардов юаней.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua