После либерализации валютного рынка украинцы вывели за рубеж 3 миллиона евро
С 7 февраля украинцы перевели за рубеж валюту на общую сумму 3 миллиона евро.
Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко на Валютном форуме в Киеве, передает Liga.net.
По его словам, с начала действия новых правил на валютном рынке украинцы провели 246 операций по переводам.
Напоминаем:
7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".
Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.
Онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7.
В течение первой недели действия новой валютной либерализации украинцы купили онлайн 19 миллионов долларов.
Читайте также: Новый закон о валюте: что меняется для населения и бизнеса
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua