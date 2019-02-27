После либерализации валютного рынка украинцы вывели за рубеж 3 миллиона евро

С 7 февраля украинцы перевели за рубеж валюту на общую сумму 3 миллиона евро.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко на Валютном форуме в Киеве, передает Liga.net.

По его словам, с начала действия новых правил на валютном рынке украинцы провели 246 операций по переводам.

Напоминаем:

7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".

Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.

Онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7.

В течение первой недели действия новой валютной либерализации украинцы купили онлайн 19 миллионов долларов.

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