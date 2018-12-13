Смолий объяснил, зачем Украине своп с Китаем на 15 миллиардов юаней

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Валютный своп с Китаем обеспечит расчеты по торговым операциям, которых сегодня между Китаем и Украиной становится больше.

Об этом рассказал глава НБУ Яков Смолий на брифинге 13 декабря.

По его словам, отсутствие убытков, которые были бы возможны при учтении курса при использовании третьей валюты, выгодно как для импортеров, так и для экспортеров.

Использование средств, задействованных в свопе, также возможно для пополнения золотовалютных резервов - к этому Украина прибегала в 2015 году, отметил Смолий.

"Китайский юань входит в корзину валют МВФ, поэтому в случае раскрытия свопа мы можем пополнить золотовалютные резервы", - сказал Смолий, подчеркнув, что пока такой необходимости нет.

"Пока мы не открываем этот своп - он подписан, доступен нам в течение трех лет", - отметил глава НБУ.

Напомним, 10 декабря Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили Двусторонний договор о валютном свопе еще на три года на уровне 15 млрд юаней или 62 миллиарда гривень.

Это уже третий подобный договор. Срок действия предыдущего трехлетнего договора о валютном свопе на сумму до 54 млрд гривень и 15 млрд юаней истек в июне 2018 года.

Валютный своп представляет собой обмен валютами с последующим обратным обменом по курсам, согласованным сторонами, и используется центральными банками при предоставлении ликвидности в национальной валюте.

Напомним, Украина и Китай планируют удвоить взаимный товарооборот до 10 млрд долларов.

Китайские компании за два года натендерили в Украине более 10 миллиардов.

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Экономическая правда