"Укравтодор" назвал стоимость проезда по первой в Украине платной дороге

Проезд по первой в Украине платной дороге из Львова в польский Краковец может стоить 2-3 гривни за километр.

Об этом рассказал руководитель "Укравтодора" Славомир Новак в интервью УНИАН.

"Мы должны брать как ориентир европейские цены. Но, все же, в Украине будет немного дешевле. Средняя стоимость строительства автобана в Европе - 10 млн евро за километр. В Украине, думаю, получится не более 5-6 миллионов евро за километр. Поэтому цена проезда не будет больше 7-10 евроцентов за километр (2-3 гривны) ", - сказал Новак.

Напомним, строительство первой платной дороги из Львова в польский Краковец начнется в 2020 году в рамках проекта GO Highway.