Еще более 100 городов и сел Украины подключены к 4G

Национальный телеком-оператор "Киевстар" подключил к 4G связи новые города и села в 7 областях — всего 110 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, связь 4G появилась:

в Днепровской области — в городах Никополь и Покров (Орджоникидзе);

в Житомирской области — в городах: Малин, Ананьев, Барановка, Черняхов, Олевск;

в Запорожской области — это Акимовка и Васильевка;

в Кировоградской — Гайворон и Ульяновка;

в Черкасской — Звенигородка, Шпола, Христиновка, Тальное;

в Донецкой области — на побережье Азовского моря в городах: Ялта, Урзуф, Белосарайская коса.

Таким образом сейчас сеть 4G "Киевстар" охватывает 4328 населенных пунктов, где проживают 23,3 млн человек или 56% населения страны.

Кроме того, абонентам, которые пользуются USIM-картами и смартфонами с 4G-модулем, предоставлено бонусные 10 тыс. Мбайт мобильного интернета. Воспользоваться бонусом можно в течение 30 дней, отметили в "Киевстаре".

Среди преимуществ 4G, которые назвал телеком оператор, более быстрая передача данных, а также в 2,5 раза меньше задержка в передаче пакетов информации, чем в 3G.

"Для абонентов это возможность быстро обмениваться "тяжелым" контентом, смотреть онлайн ТВ высокого качества изображения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети", — добавили в компании.

Как подключиться к 4G

Чтобы начать пользоваться 4G необходимо, чтобы смартфон и SIM-карта абонента поддерживала технологию LTE. Это можно проверить с помощью USSD-кодов *245*5# вызов — для проверки смартфонов; *245*4# вызов — для проверки SIM-карт.

Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах "Киевстар".

Напомним:

В Украине продолжают внедрять 4G. Так, 12 марта был объявлен очередной тендер на внедрение этой связи.

В то же время в США уже запускают первую общедоступную сеть 5G.