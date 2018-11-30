ЕС помог построить в Чернобыльской зоне три хранилища для отходов

Европейский Союз в партнерстве с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения завершил два проекта стоимостью 1,75 млн евро для поддержки ввода в эксплуатацию и лицензирования трех хранилищ для захоронения радиоактивных отходов, а также разработки проекта строительства нового технологического корпуса для переработке короткоживущих низкоактивных и среднеактивных отходов на комплексе производств "Вектор" в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом говорится в сообщении Представительства Европейского Союза в Украине.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию хранилищ для захоронения радиоактивных отходов и начало строительства технологического корпуса состоятся в 2019 году.

"С предоставлением лицензии и введением в эксплуатацию новых объектов будет сделан значительный шаг вперед к безопасному снятию с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции", - отметила руководитель проекта со стороны Европейской комиссии Кристина Тормелен.

При поддержке западных и украинских специалистов государственное специализированное предприятие "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" работало над повышением безопасности и эффективности при обращении с всеми типами короткоживущих низкоактивных и среднеактивных отходов в Украине.

Такая инфраструктура позволит осуществлять безопасное обращение и захоронение отходов, оставшихся после Чернобыльской катастрофы 1986 года.

Исполнителями проекта выступили Empresarios Agrupados International (Испания) в консорциуме с украинской компанией Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект". Период выполнения проекта составил 36 месяцев (с 2 декабря 2015 по 1 декабря 2018).

После Чернобильской аварии ЕС начал программу по ядерной безопасности. Вклад Европейского Союза в ядерную безопасность Украины превысил 950 млн евро. Стоимость прямой поддержки через программу 2+2, приближается к 300 млн евро.

Кроме того, вклад в долгосрочное безопасное поведение с радиоактивными отходами превышает 600 млн евро.

Напомним, ранее Кабинет министров поддержал проект по развитию ветроэнергетики в Зоне отчуждения.

5 октября в Припяти на территории Чернобыльской АЭС официально открыли солнечную электростанцию Solar Chernobyl.