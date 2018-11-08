В зоне отчуждения будут развивать ветроэнергетику — министр

Кабинет министров на заседании 7 ноября поддержал проект по развитию ветроэнергетики в Зоне отчуждения.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Правительство поддержало предложение Минприроды стартовать ветроэнергетике (ВЭС) в Чернобыльской зоне. Первая частная инвестиция в такой проект начинает проектировать ВЭС. Чернобыльская зона - территория перемен", - написал Семерак.

Территория зоны отчуждения находится на той же широте, что и Германия и Франция, которые уже более 10 лет обеспечивают часть своих потребностей по энергетике за счет альтернативных источников.

"В зоне отчуждения мы активно работаем над внедрением процессов по энергоэффективности. Одним из первых пилотных проектов является опытная эксплуатация инсинератора - установки для сжигания радиоактивно загрязненной древесины из лесов зоны отчуждения. Тепловая энергия, получаемая от инсинератора, позволила существенно уменьшить потребление природного газа. Кроме того, ГСП "Чернобыльская АЭС" в 2016 году полностью отказалось от использования газа для отопления помещений", - отметил председатель Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук во время конференции Solar Energy Ukraine, передает "Укринформ".

По его словам, важным направлением, которому ГАЗО уделяет значительное внимание, является строительство парков солнечной и ветровой энергетики, что позволит максимально эффективно использовать существующий потенциал зоны отчуждения.

Петрук также акцентировал внимание на том, что развитие "зеленых" технологий в зоне отчуждения будет способствовать энергетической независимости и безопасности, созданию новых рабочих мест и устойчивому развитию общества.

Напомним, 5 октября в Припяти на территории Чернобыльской АЭС официально открыли солнечную электростанцию Solar Chernobyl.

Напомним также, что в 2017-м году ООО "Солар Чернобыль" уже получила право аренды части "Инженерного сооружения системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС" площадью 2,5 тыс. кв. м.

Согласно данным YouControl, единственный бенефициар "Солар Чернобыль" — Евгений Варягин, известен как руководитель проектов по солнечным электростанциям компании Activ Solar (подконтрольной братьям Клюевым).

Несмотря на аннексию Крыма и "национализацию" проектов Activ Solar, Варягин до сих пор указан как руководитель ряда крымских СЭС.

Solar Chernobyl является совместным проектом Консорциума компаний Rodina — Enerparc AG, основанном в 2013 году. Цель проекта — реализация проектов возобновляемой энергетики на территориях, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Идея о создании проекта возникла в 2013 и вылилась в разработку солнечным Консорциумом Rodina — Enerparc AG стратегии строительства СЭС на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

В июле 2015 Консорциум и Чернобыльская АЭС подписали Меморандум про строительство солнечной электростанции на территории ЧАЭС.

В 2016-м — разработали ТЭО проекта, юридическую и финансовую схемы его реализации.

В феврале 2017-го подписали Договор аренды участка под размещение солнечной электростанции на территории ЧАЭС, и в октябре компании Rodina и Enerparc AG начали монтировать технологическое оборудование СЭС.

В первом квартале 2018 солнечная электростанция была введена в эксплуатацию, а 12 июня 2018 Solar Chernobyl получил зеленый тариф. Таким образом, с 1 июля этого года, впервые за 18 лет, первые киловатты из Чернобыля начали поступать в единую энергосистему Украины.