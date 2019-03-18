Украина с начала отопительного сезона использовала всего половину запасов газа

С 7 ноября 2018 года по 16 марта 2019 года Украина снизила запасы в подземных хранилищах газа на 47,2% – до 9,8 миллиарда кубических метров.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз", передает "Интерфакс-Украина".

На 16 марта 2018 года запасы газа в ПХГ составляли 8,671 млрд куб м, два года назад - 8,152 млрд куб м, три года назад – 9,292 млрд куб м, четыре года назад – 7,838 млрд куб м.

В 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд куб м, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд куб м.

В целом в течение 2018 года наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2,529 млрд куб м), а наибольшая месячная закачка – в августе (1,8 млрд куб м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб м.

Напоминаем:

Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по объемам залежей природного газа.

Глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать "голубое топливо".

По данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличили добычугаза на 0,4% - до 20,9 млрд кубометров.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман обвинил "Укргазвыдобування" в провале плана наращивания добычи газа.