Гривня на межбанке опустилась ниже 27 за доллар

15 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,85 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,03 - 27,07 гривни;

Евро - 30,60 - 30,65 гривни;

Российский рубль - 0,4132 - 0,4140 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:09 котировки гривни к доллару составляли 26,76 - 27,11 гривни. Евро покупают по 30,18 гривни, продают по 30,72 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,01 - 27,30 гривни, евро - 30,49 - 30,72 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 26,72 гривни.

14 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни за доллар.

14 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,92 гривни за доллар.

Экономическая правда