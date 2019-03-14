Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
14 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,73 - 26,76 гривни;
Евро - 30,23 - 30,26 гривни;
Российский рубль - 0,4083 - 0,4089 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 12:17 котировки гривни к доллару составляли 26,63 - 26,96 гривни. Евро покупают по 30,01 гривни, продают по 30,55 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,80 - 26,88 гривни, евро - 30,30 - 30,41 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 35 копеек, установив его на 14 марта на уровне 26,70 гривны.
13 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,48 - 26,52 гривни за доллар.
13 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,77 гривни за доллар.
Экономическая правда
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