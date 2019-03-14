Поставки Boeing 737 MAX приостановлены после катастрофы в Эфиопии

Поставки лайнеров 737 MAX компании Boeing оказались фактически заморожены в среду, несмотря на продолжение производства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Приостановка поставок произошла после того, как США присоединились к другим странам, приостановившим полеты самолетов этого семейства из соображений безопасности.

"Решение о приостановке полетов 737 MAX в большинстве стран мира было принято после катастрофы пассажирского Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье, в результате которой погибли все 157 человек, находившиеся на борту. Это вторая за пять месяцев катастрофа с участием данной модели самолета", — говорится в сообщении.

Авиакомпании, эксперты в области авиапромышленности и специалисты по финансовым операциям сказали, что, хотя запрет на полеты теоретически не станет препятствием для ряда поставок внутри страны, большинство авиакомпаний будут избегать покупки лайнеров, эксплуатация которых запрещена.

"Кто будет заказывать самолет, который нельзя использовать?", — сказал специалист по финансовым операциям в авиационной отрасли, говоривший на условиях анонимности.

Boeing производит 52 самолета в месяц, и на новейшее поколение, лайнеры MAX, приходится львиная доля производства, хотя компания отказалась назвать конкретную цифру.

Ожидается, что Boeing продолжит производство самолетов семейства 737 на заводе в окрестностях Сиэтла. Компания также планировала вновь нарастить производство в июне.

По подсчетам аналитиков, на фоне запрета Boeing будет ежемесячно терять от 1,8 млрд долл до 2,5 млрд долл из-за задержки выручки.

"Однако этот ущерб может быть возмещен, как только запрет будет снят, и самолеты будут поставлены", — отметили в издании.

Boeing в январе прогнозировала, что получит выручку в 2019 году в диапазоне от 109,5 млрд долл до 111,5 млрд долл.

На вопрос о том, как глобальная приостановка полетов 737 MAX повлияет на поставки, представитель Boeing ответил: "Мы продолжаем оценивать (ситуацию — ред.)".

Основные клиенты Boeing в США — Southwest Airlines Co, American Airlines Group Inc и United Airlines — отказались от комментариев. До сих пор они выражали уверенность в безопасности MAX.

Напомним:

2 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

Перед этим о запрете полетов этих самолетов объявила Великобритания, а позже Германия, Франции, Ирландия и еще ряд европейских стран, а также Канада.

13 марта Украина присоединилась к запрету.

США сначала отказались останавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.