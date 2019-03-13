Канада приостановила полеты лайнеров Boeing 737 Max
Канадские авиакомпании приостановят полеты имеющихся в их распоряжении самолетов Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9.
Об этом заявил министр транспорта страны Марк Гарно, передает The New York Times.
Самолетам этих моделей также запрещено входить в воздушное пространство страны.
Оттава приняла такое решение после получения новых спутниковых данных о катастрофе в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек.
По словам Гарно, ее причиной могла стать неисправность, из-за которой в октябре 2018 г. разбился Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.
Гарно подчеркнул, что информация о причинах крушения эфиопского самолета не является окончательной.
Напомним:
2 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.
Перед этим о запрете полетов этих самолетов объявила Великобритания, а позже Германия, Франции, Ирландия и еще ряд европейских стран.
13 марта Украина присоединилась к запрету.
США отказались останавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.
Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.
Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.
В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.
Экономическая правда
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