Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
13 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,48 - 26,52 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,63 - 26,67 гривни;
Евро - 30,10 - 30,15 гривни;
Российский рубль - 0,4065 - 0,4075 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:17 котировки гривни к доллару составляли 26,49 - 26,85 гривни. Евро покупают по 29,80 гривни, продают по 30,35 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,73 - 26,87 гривни, евро - 30,14 - 30,35 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару почти на 5 копеек, установив его на 13 марта на уровне 26,35 гривны.
12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31-26,34 гривни за доллар.
12 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,53-26,56 гривны за доллар.
Экономическая правда
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