Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

13 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,48 - 26,52 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,63 - 26,67 гривни;

Евро - 30,10 - 30,15 гривни;

Российский рубль - 0,4065 - 0,4075 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:17 котировки гривни к доллару составляли 26,49 - 26,85 гривни. Евро покупают по 29,80 гривни, продают по 30,35 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,73 - 26,87 гривни, евро - 30,14 - 30,35 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару почти на 5 копеек, установив его на 13 марта на уровне 26,35 гривны.

12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31-26,34 гривни за доллар.

12 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,53-26,56 гривны за доллар.

Экономическая правда