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НБУ опустил гривню на 35 копеек к доллару и на 46 к евро

Четверг, 14 марта 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 35 копеек, установив его на 14 марта на уровне 26,70 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,18 гривны (на 12 марта - 29,72 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару почти на 5 копеек, установив его на 13 марта на уровне 26,35 гривны.

13 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,77 гривни за доллар.

Экономическая правда

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