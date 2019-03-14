НБУ опустил гривню на 35 копеек к доллару и на 46 к евро
Четверг, 14 марта 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 35 копеек, установив его на 14 марта на уровне 26,70 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,18 гривны (на 12 марта - 29,72 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару почти на 5 копеек, установив его на 13 марта на уровне 26,35 гривны.
13 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,77 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua