Все разделы
Укр / Рус

У Фирташа говорят, не хотят срывать монетизацию субсидий

Среда, 13 марта 2019, 12:55

"Региональная газовая компания" опровергла информацию НАК "Нафтогаз Украины" о возможном срыве механизма монетизации субсидий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Региональной газовой компании".

"Региональная газовая компания последовательно и открыто выступает за монетизацию субсидий, которая является необходимым шагом для демонополизации и создания полноценного рынка газа в секторе бытовых потребителей", - сказано в сообщении.

По словам представителей РГК, "такая позиция раздражает газового монополиста НАК "Нафтогаз Украины", который именно на финальной стадии монетизации прибегнул к провокационным и полностью фейковым заявлениям о якобы угрозе срыва монетизации со стороны РГК".

В то же время, в РГК не прокомментировали информацию о задержках с доставкой счетов на оплату газа потребителям.

Напоминаем:

12 марта НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал информацию о том, что потребителям не приходят счета для оплаты за потребленный газ.

Сформировать счет в личном кабинете онлайн также невозможно, говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" выдвинули предположение, что таким образом в учреждениях могут "что-то крутить" с нормами, температурными условиями или рекомендованными платежами.

Одной из вероятных причин этого в НАК назвали попытки сорвать монетизацию субсидий.

В марте начались проверки операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек за газ для потребителей.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Фирташ

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине проверяют облгазы Фирташа 12 марта 2019, 12:35
В Лондоне арестовали особняк и старую станцию метро Фирташа 28 февраля 2019, 20:34
Прокуратура Австрии считает, что надо проверить мотивацию США в вопросе выдачи Фирташа 28 февраля 2019, 12:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте