У Фирташа говорят, не хотят срывать монетизацию субсидий

"Региональная газовая компания" опровергла информацию НАК "Нафтогаз Украины" о возможном срыве механизма монетизации субсидий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Региональной газовой компании".

"Региональная газовая компания последовательно и открыто выступает за монетизацию субсидий, которая является необходимым шагом для демонополизации и создания полноценного рынка газа в секторе бытовых потребителей", - сказано в сообщении.

По словам представителей РГК, "такая позиция раздражает газового монополиста НАК "Нафтогаз Украины", который именно на финальной стадии монетизации прибегнул к провокационным и полностью фейковым заявлениям о якобы угрозе срыва монетизации со стороны РГК".

В то же время, в РГК не прокомментировали информацию о задержках с доставкой счетов на оплату газа потребителям.

Напоминаем:

12 марта НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал информацию о том, что потребителям не приходят счета для оплаты за потребленный газ.

Сформировать счет в личном кабинете онлайн также невозможно, говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" выдвинули предположение, что таким образом в учреждениях могут "что-то крутить" с нормами, температурными условиями или рекомендованными платежами.

Одной из вероятных причин этого в НАК назвали попытки сорвать монетизацию субсидий.

В марте начались проверки операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек за газ для потребителей.

Экономическая правда