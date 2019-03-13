У Фирташа говорят, не хотят срывать монетизацию субсидий
"Региональная газовая компания" опровергла информацию НАК "Нафтогаз Украины" о возможном срыве механизма монетизации субсидий.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Региональной газовой компании".
"Региональная газовая компания последовательно и открыто выступает за монетизацию субсидий, которая является необходимым шагом для демонополизации и создания полноценного рынка газа в секторе бытовых потребителей", - сказано в сообщении.
По словам представителей РГК, "такая позиция раздражает газового монополиста НАК "Нафтогаз Украины", который именно на финальной стадии монетизации прибегнул к провокационным и полностью фейковым заявлениям о якобы угрозе срыва монетизации со стороны РГК".
В то же время, в РГК не прокомментировали информацию о задержках с доставкой счетов на оплату газа потребителям.
Напоминаем:
12 марта НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал информацию о том, что потребителям не приходят счета для оплаты за потребленный газ.
Сформировать счет в личном кабинете онлайн также невозможно, говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" выдвинули предположение, что таким образом в учреждениях могут "что-то крутить" с нормами, температурными условиями или рекомендованными платежами.
Одной из вероятных причин этого в НАК назвали попытки сорвать монетизацию субсидий.
В марте начались проверки операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек за газ для потребителей.
Экономическая правда
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