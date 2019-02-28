SkyUp переезжает в "Борисполь". Аэропорт "расконсервирует" новый терминал

Фото: SkyUp

Украинский лоукостер SkyUp меняет базовый аэропорт на международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщила авиакомпания в Facebook.

Так, с 31 марта самолеты авиаперевозчика будут базироваться в новом терминале F аэропорта "Борисполь".

Как уточнили в SkyUp, это не повлияет на график запланированной полетной программы - рейсы будут выполнять без существенных изменений.

В новый аэропорт рейсы перенесут постепенно, о чем пассажиров предупредят заблаговременно, пояснили в компании.

Как напомнили в ЦТС, SkyUp выбрала аэропорт "Киев" для базирования весной прошлого года. Однако еще на презентации по поводу создания авиакомпании было заявлено, что перевозчик планирует выполнять рейсы из обоих столичных аэропортов.

В пресс-службе аэропорта "Экономической правде" подтвердили информацию о запуске в работу нового терминала 31 марта 2019 года. Также в "Борисполе" сообщили, что более детальная информация по этому поводу будет опубликована в ближайшее время.

Напоминаем:

Терминал F был закрыт в октябре 2013 года, проработав всего три года (открытие состоялось в сентябре 2010 года). Причиной стал пассажиропоток в аэропорту - для его обслуживания вполне хватает лишь одного терминала D, который рассчитан на 15 млн пассажиров.

В настоящий момент в аэропорту "Борисполь" для обслуживания пассажиров используется только терминал D. Терминал B, построенный в 1965 году и значительно расширенный в 2006-2011 годы, закрыт с 2014 года.

"Борисполь" сообщал о готовности обслуживать авиакомпанию Ryanair в ныне законсервированном терминале "F", как только тот обеспечит выполнение 15 рейсов из аэропорта в сутки.

Схема наземного обслуживания авиакомпании Ryanair в аэропорту "Борисполь" предусматривает пешую прогулку от/к выходу из терминала.

Авиакомпаниям хотят снизить плату за обслуживание в "Борисполе". Соответствующий проект приказа опубликовало Министерство инфраструктуры на своем сайте в среду.

Проектом приказа предлагается установить новые одиничные ставки платы за аэронавигационное обслуживание (АНО) воздушных судов в воздушном пространстве Украины. В частности, установить различные ставки платы за услуги АНО на подходах и в районе аэродром отдельно для международного аэропорта "Борисполь" и для всех других сертифицированных аэропортов страны.

Так, одиничную ставку за услуги по АНО на подходе и в районе аэродром предлагают установить на уровне 210 евро для "Борисполя" и 411 евро для всех других аэропортов.