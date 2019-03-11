Московский суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке

Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на кондитерскую корпорацию Roshen в Липецке.

Об этом сообщается на сайте компании.

По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 июня 2019.

Мера суда позволяет фабрике эксплуатировать арестованное имущество, но запрещает продавать его или сдавать в аренду. Под арестом продолжают быть склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров.

В компании напоминают, что с 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы. Украинская продукция Roshen не импортируется на территорию РФ, начиная с 2013 года.

Ранее в Roshen заявили, что налоговые органы РФ "грабят" фабрику в Липецке.

Между тем, "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2018 году увеличила чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2017 годом – до 11,1 миллона гривень.