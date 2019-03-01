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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Пятница, 1 марта 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 1 марта на уровне 26,85 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,66 гривни (на 28 февраля - 30,73 гривни).

Напоминаем:

28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90 гривни за доллар.

НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 28 февраля на уровне 26,99 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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