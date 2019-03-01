Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Пятница, 1 марта 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 1 марта на уровне 26,85 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,66 гривни (на 28 февраля - 30,73 гривни).
Напоминаем:
28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90 гривни за доллар.
НБУ ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 28 февраля на уровне 26,99 гривни.
Экономическая правда
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