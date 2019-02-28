Офіційний курс: гривня на одну копіку вище психологічної позначки

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 28 лютого на рівні 26,99 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,73 гривні (на 27 лютого - 30,65 гривні).

Нагадуємо:

27 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,00 - 27,03 гривні за долар.

27 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 - 26,91 гривні за долар.

Економічна правда