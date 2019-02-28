Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,87 - 26,90 гривні;

Євро - 30,58 - 30,60 гривні;

Російський рубль - 0,4079 - 0,4085 гривні.

Нагадуємо:

28 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,91 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 28 лютого на рівні 26,99 гривні.

Економічна правда