Нацкомиссия ответила на Топ-7 вопросов о прекращении электроснабжения потребителям

Глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко ответила на топ-7 самых актуальных вопросов о прекращении и восстановления электроснабжения.

Об этом она написала в Facebook.

1. Кто может инициировать прекращение электроснабжения?

Прекращение поставок электрической энергии потребителю может инициировать: электропоставщик; оператор системы распределения; потребитель (владелец электроустановки).

2. В каких случаях электропоставщик может прекратить электроснабжение?

В случае задолженности за потребленную электрическую энергию;

недопущение работников электропоставщика к счетчику, расположенного на территории потребителя.

3. В каких случаях оператор системы распределения может прекратить электроснабжение?

В случае: задолженности за предоставленные услуги по распределению электрической энергии;

недопущение работников оператора системы распределения к счетчику, расположенного на территории потребителя;

неуплаты стоимости неучтенной электрической энергии, определенной в соответствии с законодательством (при условии принятия судом решения в пользу оператора системы распределения) невыполнения предписания представителя соответствующего органа исполнительной власти;

незаключения договора между потребителем и оператором системы распределения и / или между потребителем и электропоставщиков;

нарушения потребителем Правил охраны электрических сетей.

4. Как прекратить электропитание электроустановки по собственному желанию?

Электропитание электроустановки может быть прекращено оператором системы распределения по заявлению владельца этой электроустановки после оплаты собственником этой электроустановки оператору системы распределения услуги по отключению.

5. Должны ли предупреждать о прекращении электроснабжения?

Предупреждение о прекращении электроснабжения предоставляется потребителю:

а) электропоставщиком - не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения;

б) оператором системы распределения - не позднее чем за 5 рабочих дней до дня отключения.

О временном прекращении поставок электрической энергии для выполнения плановых работ в электрических сетях оператор системы распределения сообщает потребителям через средства массовой информации и собственный сайт не позднее чем за 10 дней до дня его совершения.

Электроснабжение может быть прекращено без предупреждения в случае:

а) возникновения аварийных ситуаций;

б) самовольного подключения потребителем токоприемников вне счетчиком;

в) снижение показателей качества электрической энергии по вине потребителя к величинам, которые нарушают нормальное функционирование электроустановок оператора системы распределения и других потребителей.

6. На какое время может быть прекращено электроснабжение?

Временное прекращение поставок электрической энергии потребителю для выполнения оператором системы распределения плановых работ в электрических сетях и / или в случае возникновения аварийных ситуаций в электроустановках оператора системы распределения не должно превышать 24 часов.

7. Как восстановить электроснабжение?

Электропитание электроустановок потребителя, отключенных по вине потребителя, восстанавливается оператором системы распределения в течение 3 рабочих дней в городах и 5 рабочих дней в сельской местности после устранения потребителем допущенных нарушений.

Если отключение было осуществлено по вине потребителя, потребитель должен возместить инициатору отключения затраты на выполнение работ по прекращению и восстановлению электропитания электроустановки потребителя.

Восстановление электропитания электроустановки, которая была отключена по заявлению ее владельца, осуществляется по заявлению владельца этой электроустановки в течение 5 рабочих дней после оплаты собственником этой электроустановки оператору системы распределения услуги по подключению.

Кривенко отметила, что в целях защиты прав потребителей НКРЭКУ определен четкий порядок прекращения и возобновления поставок электрической энергии потребителю в разделе VII Правил розничного рынка электрической энергии.

Напомним, в исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Экономическая правда