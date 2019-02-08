Гривня стабилизировалась после стремительного укрепления

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 8 февраля на уровне 26,96 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,58 гривни (на 7 февраля - 30,72 гривни).

Напоминаем:

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,97 - 27,02 гривни за доллар.

7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,98 гривни за доллар.

Экономическая правда