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Гривня стабилизировалась после стремительного укрепления

Пятница, 8 февраля 2019, 09:25
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 8 февраля на уровне 26,96 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,58 гривни (на 7 февраля - 30,72 гривни).

Напоминаем:

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,97 - 27,02 гривни за доллар.

7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,98 гривни за доллар.

Экономическая правда

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