Межбанк: гривня держится выше психологической отметки
Четверг, 7 февраля 2019, 17:50
7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,98 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,95 - 26,98 гривни;
Евро - 30,57 - 30,60 гривни;
Российский рубль - 0,4086 - 0,4093 гривни.
Напоминаем:
7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,97 - 27,02 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек и установил его на 7 февраля на уровне 26,96 гривни.
Экономическая правда
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