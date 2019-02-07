Межбанк: гривня держится выше психологической отметки

7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,98 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,95 - 26,98 гривни;

Евро - 30,57 - 30,60 гривни;

Российский рубль - 0,4086 - 0,4093 гривни.

Напоминаем:

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,97 - 27,02 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек и установил его на 7 февраля на уровне 26,96 гривни.

Экономическая правда