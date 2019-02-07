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Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном, "черном" рынке

Четверг, 7 февраля 2019, 11:12
 

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,97 - 27,02 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,95 - 27 гривен;

Евро - 30,59 - 30,64 гривни;

Российский рубль - 0,4079 - 0,4089 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 10:30 котировки гривни к доллару составляли 26,86 - 27,18 гривни. Евро покупают по 30,5 гривни, продают по 31,03 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,95 - 27,09 гривни, евро - 30,91 - 30,96 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 25 копеек и установил его на 7 февраля на уровне 26,96 гривни.

6 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.

Экономическая правда

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