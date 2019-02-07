Курс валют: гривня продовжує впевнено зміцнюватися
Четвер, 7 лютого 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 25 копійок та встановив його на 7 лютого на рівні 26,96 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,72 гривні (на 6 лютого - 31,09 гривні).
Нагадуємо:
6 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,01 гривні за долар.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку та встановив його на 6 лютого на рівні 27,21 гривні.
Економічна правда
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