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Курс валют: гривня продовжує впевнено зміцнюватися

Четвер, 7 лютого 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 25 копійок та встановив його на 7 лютого на рівні 26,96 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,72 гривні (на 6 лютого - 31,09 гривні).

Нагадуємо:

6 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,01 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку та встановив його на 6 лютого на рівні 27,21 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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